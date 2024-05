Salto nel buio con Stephen King: in libreria l'ultima opera del re dell'horror

Tra i più grandi e venduti autori degli ultimi 50 anni, re incontrastato del thriller e dell'horror: Stephen King torna da oggi, martedì 21 maggio, nelle librerie italiane con il romanzo You like it darker - Salto nel buio, edito da Sperling & Kupfer. Nella sua ultima opera, lo scrittore si cimenta con la narrativa breve, dando alla luce 12 racconti "che ci calano nei meandri più oscuri dell'esistenza, sia metaforicamente che letteralmente", spiega l'editore.

Sono storie sul destino, la mortalità, la fortuna e le pieghe della realtà dove tutto può succedere. Due bastardi di talento racconta il segreto, a lungo nascosto, che lega per sempre due amici divenuti famosi. Nell'Incubo di Danny Coughlin, un'intuizione senza precedenti ribalta decine di vite, quella del protagonista in maniera più catastrofica. In Serpenti a sonagli, sequel di Cujo, un vedovo in lutto si reca in Florida in cerca di conforto e riceve invece un'eredità inaspettata. Ne I sognatori, un taciturno veterano del Vietnam risponde a un annuncio di lavoro e scopre che ci sono alcuni angoli dell'universo che è meglio lasciare inesplorati. L'Uomo delle Risposte si chiede se la preveggenza sia una fortuna o meno e ci ricorda che una vita segnata da una tragedia insopportabile può ancora essere salvata.

L'autore

Stephen King è autore di bestseller mondiali che hanno venduto centinaia di milioni di copie e hanno ispirato registi di culto come Stanley Kubrick, John Carpenter, Brian De Palma, David Cronenberg e George A. Romero. Alcuni dei film tratti dai suoi romanzi sono diventati pietre miliari del cinema: tra questi, Stand by me - Ricordo di un'estate, Le ali della libertà, Il miglio verde e It, il film horror con il più alto numero di incassi di sempre.

La cover