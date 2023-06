La grande saggistica protagonista a Fano con il Passaggi Festival

Saranno oltre duecento gli ospiti dell'edizione numero 11 di Passaggi Festival, manifestazione dedicata ai libri di saggistica e non-fiction in programma a Fano (Pesaro e Urbino), dal 21 al 25 giugno 2023, con ingresso gratuito a tutti gli eventi. Quest'anno, a ricevere il Premio Passaggi sarà lo storico Franco Cardini, uno degli intellettuali europei più apprezzati, che presenterà il saggio Le vie del sapere (Il Mulino). La giornalista Lucia Annunziata, che nelle scorse settimane ha annunciato le sue dimissioni dalla Rai, riceverà invece il premio giornalistico "Andrea Barbato", e presenterà il suo ultimo libro L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico (Feltrinelli). Infine, sarà assegnato a Malika Ayane il premio Fuori Passaggi: la cantante sarà ospite con il suo libro Ansia da felicità (Rizzoli), raccolta di racconti che spazia tra personaggi in costante ansia da felicità, immersi in una realtà instabile e passeggera.

Cinque giorni di festival a Fano

Sarà un festival diffuso, con nove sedi disseminate fra centro storico e lungomare. Si parlerà della guerra in Ucraina, con l’inviato Luca Steinmann, che presenterà il suo libro Il fronte russo edito da Rizzoli, offrendo il punto di vista di giornalista al fronte con i soldati russi. Altro tema centrale quello della legalità e a parlarne sarà Nando dalla Chiesa, col suo La legalità è un sentimento (Bompiani). Appuntamento anche col mondo dello sport: l'ex calciatore Filippo Inzaghi presenterà la sua autobiografia I miei primi 50 anni (Cairo).

Bellezza e talento saranno protagoniste con Natasha Stefanenko, che presenterà Ritorno nella città senza nome (Mondadori), una storia dal profilo autobiografico ambientata nella Russia degli anni Novanta. In Piazza XX Settembre irromperanno la forza dissacrante della satira con Osho, al secolo Federico Palmaroli, che presenterà il suo libro Come dice coso. Un anno di satira (Rizzoli), e quella attrattiva e dispersiva dei libri, con il discorso notturno di Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura e membro del comitato scientifico di Passaggi, sul tema 2023 'Chiedi alla vertigine'.

Non mancherà la politica: Piero Ignazi presenterà Il polo escluso. La fiamma che non si spegne: da Almirante a Meloni (Il Mulino) e si confronterà con l’ex presidente della Camera e 'padre' della svolta di Fiuggi, Gianfranco Fini. Tornerà a Fano il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano con la sua inchiesta Maledette iene. Quelli che fanno i soldi sulle nostre disgrazie (Rizzoli), un viaggio documentato nelle ricchezze accumulate con inganni e frodi, alle spalle dei più deboli, e di soldi si parlerà anche con Carlo Cottarelli, autore di Chimere. Sogni e fallimenti dell’economia (Feltrinelli).

Tra gli ospiti del festival ci sarà anche l’immunologa Antonella Viola che porterà il suo La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità (Feltrinelli); insieme con l’antropologa Cristina Cassese, autrice di Il bello che piace. Antropologia del corpo in 10 oggetti (Enrico Damiani Editore), sarà ripercorsa la storia di dieci oggetti, dai tacchi a spillo ai gioielli, analizzandone il significato sociale. Annarita Briganti presenterà la biografia Gae Aulenti. Riflessioni e pensieri sull’Architetto Geniale (Cairo), mentre Elena Di Cioccio racconterà come ha sconfitto il tabù della malattia parlando di Cattivo sangue (Vallardi). Ma ci sarà spazio anche per filosofia, scienze sociali, arte e scienza, così come per intelligenza artificiale, metaverso e tecnologie digitali. Immancabile sarà poi l'appuntamento con fumetti e graphic novel.