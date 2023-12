'Più libri più liberi', edizione record con 115mila presenze. E nel 2024 sarà anche a Venezia

Si chiude con un successo forse inaspettato 'Più libri più liberi', l’evento culturale più importante della Capitale: con oltre 115mila presenze, la Fiera nazionale della piccola e media editoria, ospitata a La Nuvola di Fuksas all'Eur, raggiunge il record assoluto di presenze. L’appuntamento è ora per il prossimo anno, dal 4 all’8 dicembre.

I numeri di 'Più libri più liberi'

L'edizione 2023 ha visto ospiti italiani e stranieri partecipare a oltre 670 appuntamenti, nel corso dei quali scrittrici e scrittori hanno parlato di Nomi, cose, città, animali, libri, editoria, nuove uscite, e poi ancora grandi temi, scienza, utopie, giornali e informazione, in un gioco senza fine.

Tra gli incontri più seguiti quello dedicato ai bambini con Pera Toons, e poi ancora Luciano Canfora, Corrado Augias e Simone Pieranni in dialogo con Cecilia Sala. E ancora Alessandro Barbero con Giuseppe Laterza, Paolo Giordano, Francesca Mannocchi, Marco Zatterin, Rancore, Fumettibrutti, Carlotta Vagnoli, Riccardo Falcinelli con Irene Graziosi, Sabino Cassese, Patrick Zaki, Pegah Moshir Pour, Marianna Aprile.

Significativa è stata la partecipazione degli studenti, oltre 17mila. "Ma al di là dei numeri - ha detto Annamaria Malato, presidente della manifestazione -, credo che il nostro sia diventato un evento imprescindibile per l’editoria italiana, un luogo nel quale si può davvero comprendere dal punto di vista dei piccoli e medi editori cosa stia succedendo al nostro settore. Comprensione utile e necessaria in previsione dei cambiamenti epocali che sono in atto, dai nuovi mezzi di promozione e comunicazione all’intelligenza artificiale, dalle difficoltà alle opportunità di un mercato sempre più aperto e globale".

La misura del mondo

La curatrice e responsabile del programma, Chiara Valerio, ha già annunciato il tema del 2024, che sarà 'La misura del mondo'. "Se misurare e raccontare sono sinonimi - ha detto -, allora la letteratura è la carta geografica più precisa che abbiamo. Un Google Maps dove trovare visibile e invisibile. E d’altronde, un matematico, Benoit Mandelbrot, inventando così il concetto di frattale, ha dimostrato che le coste della Gran Bretagna, hanno lunghezza infinita. Che cosa significa che una misura è esatta o sbagliata? E quanto misura il mondo e ciò che esso contiene? I libri danno una 'descrizione dettagliata del mondo', per dirla colsottotitolo de Il Milione di Marco Polo, del quale ricorrono quest’anno i 700 anni dalla morte".



Nel 2024 tornerà 'Più libri tutto l'anno' ciclo di anticipazioni di avvicinamento alla fiera nato quest'anno per dare voce alla piccola e media editoria attraverso una serie di incontri con autori italiani e stranieri che si sono svolti da marzo fino a ottobre, con cadenza mensile. Il programma sarà suddiviso in tappe, in collaborazione con Biblioteche di Roma, le cui sedi diventeranno luoghi dell’immaginario oltreché depositarie della cultura. Incontri in cui scrittrici e scrittori racconteranno il loro rapporto col viaggio e con la geografia.

Da Roma a Venezia

Ma per il nuovo anno ci sarà un'altra novità: la fiera della piccola e media editoria approda anche a Venezia. Prenderà il via il 16 febbraio 2024 con ospite d'eccezione Zerocalcare, 'Più libri più Laguna', manifestazione promossa e organizzata dall'associazione italiana editori (Aie), insieme a Palazzo Grassi e Libreria Marco Polo. Tutti gli incontri saranno ospitati nel Teatrino di Palazzo Grassi. Oltre a Zerocalcare, saranno protagonisti Lorenzo Gasparrini (27 maggio) e Rosi Braidotti (6 giugno).