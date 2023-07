Al Premio Strega 2023 vince l'emozione

Due giorni dopo essere entrata nella dozzina dei finalisti del Premio Strega, il riconoscimento più ambito in ambito letterario, è morta a 55 anni causa di una lunga malattia. E quel premio, Ada D'Adamo, l'ha vinto con il suo romanzo d'esordio Come D'Aria, edito da Elliot. È stato il marito della scrittrice e danzatrice, Alfredo Favi, a ritirare il premio, che molto commosso ha detto: "è un premio inaspettato e meritato". Al suo fianco anche Loretta Santini, editor del libro, che ci ha tenuto a ringraziare "chi ha creduto in questo libro", rifiutato da molte case editrici, prima di incrociare il percorso con Elliot. Al secondo posto si è piazzata Rosella Postorino con Mi limitavo ad amare te, edito da Feltrinelli, scrittrice già vincitrice del Premio Campiello 2018 con il romanzo Le assaggiatrici?. Staccato al terzo posto, invece, Andrea Canobbio con La traversata notturna (La nave di Teseo).

Strega 2023

È stata una serata carica di commozione quella a Villa Giulia, teatro della premiazione. Al tavolo della casa editrice Elliot, dove tutti indossavano un fiore bianco - il lisianthus tanto caro alla scrittrice - era presente anche Elena Stancanelli, che ha candidato il libro di D'Adamo al premio. Come d'aria è stato scritto da D'Adamo durante la sua malattia, ed è il racconto di una madre che combatte contro il tumore e racconta alla figlia, disabile, la loro storia. Una storia potente, che mette in primo piano il rapporto tra passato e presente, che si è aggiudicata anche il premio Strega Giovani 2023. Il romanzo ha ottenuto anche un riconoscimento speciale al Premio Campiello 2023: attenzionato dalla giuria dei letterati, non è era candidabile per la cinquina finalista in quanto al momento delle votazioni la scrittrice era già deceduta.

Non è la prima volta che il Premio Strega viene assegnato postumo: era accaduto con Passaggio in ombra di Mariateresa Di Lascia nel 1995, con il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel 1959, e con Rinascimento privato di Maria Bellonci nel 1986. Il marito della D'Adamo, al termine della premiazione, ha rilasciato un'intervista molto toccante all'Ansa, nel quale ha spiegato come la moglie fosse molto titubante a pubblicare il romanzo. "Mi diceva - ha spiegato - 'che devo fare? Lo devo pubblicare? Poi se lo pubblico comincio a crederci e poi se mi prendono allo Strega lo voglio vincere, sai come sono fatta'".

Io conoscevo i suoi saggi sulla danza, ma questa storia mi ha sorpreso. L'emozione è stata grande perché il rapporto con la bambina è la nostra vita

Sempre nel corso dell'intervista, il marito ha spiegato di essere stato all'oscuro di tutto, di aver scoperto del libro solo una volta concluso. "Lei faceva l'editor con Carlo Gallucci e stava sempre davanti al computer - ha rivelato -. Non sapevo se stava scrivendo una cosa sua o di lavoro. Lo ho scoperto quando ha chiuso il libro e me lo ha mandato in una mail. L'effetto è stato fortissimo e soprattutto è stata bella la scoperta di quella scrittura. Io conoscevo i suoi saggi sulla danza, ma questa storia mi ha sorpreso. L'emozione è stata grande perché il rapporto con la bambina è la nostra vita".

La gaffe del ministro

La finale dello Strega 2023, oltre che per la serata carica d'emozione, sarà ricordata anche per la gaffe del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che si è lasciato sfuggire di non aver letto i libri che ha votato.Tutto è accaduto in diretta tv su Rai 3: interpellato dalla conduttrice, Geppi Cucciari, si è lasciato sfuggire che "proverà a leggere i libri" presentati durante la manifestazione. Peccato solo che, come suggerisce il ruolo di giurato rivestito, il ministro avrebbe dovuto averli già letti per giustificare il proprio voto.