Il mondo Disney protagonista al Salone del Libro di Torino

Il mondo Disney è grande protagonista a Torino. In occasione del Salone del Libro, in programma fino a lunedì 22 maggio, Panini Comics propone una ricca selezione di nuovi titoli, animati dai personaggi più amati.

Le proposte Disney al Salone del Libro

Le avventure dei primi episodi della saga Ducktopia, della scrittrice Licia Troisi insieme a Francesco Artibani, con i disegni di Francesco D’Ippolito, sono raccolte per la prima volta in formato cartonato nel "Topolino Extra" Ducktopia, che contiene Lo scacciatore di mostri, Lo specchio del buio e Il grande incanto. Ducktopia è una graphic novel senza precedenti, che porta il lettore in un regno magico e pieno di creature d’ogni genere. Nel volume (disponibile dal 25 maggio) è contenuto anche un corposo apparato redazionale, con contributi autoriali e materiale inedito.

Topolino sull'Orient Express (e altre storie ispirate ai romanzi di Agatha Christie), è invece una raccolta con 6 storie 'cult', che propongono una rilettura in chiave disneyana di alcuni dei migliori capolavori della più celebre scrittrice di gialli. In queste avventure Paperi e Topi diventano protagonisti di grandi classici del mistero, firmati fra gli altri da Teresa Radice e Stefano Turconi.

Tra le anteprime proposte al Salone, c'è anche Topolino e le Cronache del Regno dei Due Laghi: colossale e divertente saga humor-fantasy ideata da Tito Faraci e disegnata da Silvia Ziche, con il suo inconfondibile tratto ironico. Oltre 170 pagine con tutte le storie legate al mondo fantastico in cui governa Re Topolino. Ad arricchire il volume, la storia inedita Il Mistero degli Gnomi Invisibili, un’approfondita parte redazionale con interviste ai due autori, sketch inediti e una divertente prefazione a cura del fumettista Sio.

Per la prima volta in volume unico e in una veste deluxe tutta nuova, viene presentato al Salone Il Destino di Paperone. Una storia profonda ed emozionante creata nel 2022 per celebrare il 75º anniversario di Paperon de’ Paperoni. Il prezioso capolavoro di Fabio Celoni, per l’occasione alla sceneggiatura e ai disegni, con i colori di Luca Merli, raccoglie il Prologo e i 4 episodi della poderosa saga. E poi si arriva in montagna con Topolino e il passaggio al Tor Korgat (e altre storie di montagna), volume che celebra i 70 dalla prima scalata al Monte Everest con le storie più belle storie dedicate alla montagna. Arricchito dalla prefazione a cura dello scrittore Paolo Cognetti, il volume contiene fantastiche tavole disegnate da Giorgio Cavazzano, disponibili per la prima volta in grande formato.