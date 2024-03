La ragazza che sognava Hemingway: in libreria un viaggio alla scoperta di un segreto nascosto a lungo

Dopo il grande successo di Cinquanta modi per dire pioggia, è uscito in libreria il 26 marzo La ragazza che sognava Hemingway, secondo romanzo della scrittrice americana Asha Lemmie, edito in Italia da Nord.

La ragazza che sognava Hemingway

Lemmie confeziona un romanzo di formazione con una protagonista forte e in anticipo sui tempi, pronta a tutto per realizzare i suoi sogni. Delphine ha 17 anni quando realizza che non c'è più nulla che la trattenga a Parigi. La morte della madre rompe l'ultimo legame con la città, e si sente libera di lasciare il collegio e inseguire il sogno di diventare scrittrice, sulle orme di un padre che ha conosciuto solo attraverso i racconti della madre.

Le storie di quell’uomo geniale e imprevedibile, svanito nel nulla senza sapere di aver concepito una figlia, hanno accompagnato Delphine fin dalla più tenera infanzia, instillandole il desiderio di poter essere anche lei, un giorno, al pari di quella generazione perduta d’intellettuali e poeti che ha cambiato la storia della letteratura. E adesso che ha iniziato a scrivere il suo primo romanzo sente che è arrivato il momento di confrontarsi col suo idolo, quell’uomo che con la sua assenza ha forgiato il suo destino: Ernest Hemingway.

Delphine si mette così alla ricerca di Hemingway, in un viaggio che la condurrà dai vicoli oscuri di New York alle spiagge assolate di Cuba, dove forse le sue speranze s’infrangeranno contro una realtà ben diversa da quella che immaginava.

L'autrice

Asha Lemmie è nata in Virginia ed è cresciuta nel Maryland. Laureatasi al Boston College in Letteratura inglese e Scrittura creativa, attualmente vive a New York, dove lavora nel settore editoriale. Oltre all’inglese, parla correttamente giapponese e italiano. Il suo debutto, Cinquanta modi per dire pioggia è stato un caso editoriale in tutto il mondo.

La copertina