Torino sarà per cinque giorni capitale del libro

Partirà domani, giovedì 18 maggio, la 35ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, ultimo diretto da Nicola Lagioia, che dopo sette anni passerà il testimone ad Annalena Benini, scrittrice e giornalista. Il programma sarà come sempre molto nutrito, con 1.600 incontri in programma, che diventano 2.200, considerando gli appuntamenti del 'Salone Off'.

Full immersion di incontri con l'autore

Torino sarà capitale del libro per cinque giorni, una full immersion a cui parteciperanno autori e autrici da tutto il mondo, premi Nobel, e i più noti scrittori italiani. Tra gli appuntamenti più attesi dai lettori quelli con protagonisti Svetlana Aleksevi? ed Emmanuel Carrère. Il Salone, che occuperà 110 metri metri quadri al Lingotto, vedrà come Paese ospite l'Albania e come regione italiana la Sardegna. Il tema per questa edizione è 'Attraverso lo specchio', un omaggio a Lewis Carroll e alla sua creatura letteraria più celebre e felice, Alice nel paese delle meraviglie.

I nomi più attesi a Torino

Tra i grandi nomi attesi a Torino spiccano i romanzieri spagnoli Fernando Aramburu, Javier Castillo, Javier Cercas, Michael Frank, il Premio Pulitzer 2018 Andrew Sean Greer, e ancora la scrittrice francese Victoria Mas, il Premio Nobel nigeriano Wole Soyinka, Scott Spencer e Antoine Volodine. Come da tradizione sono attesi i finalisti del Premio Strega Europeo: Emmanuele Carrère, Esther Kinsky, Andrei Kurkov, Johanne Lykke Holm e Burhan Sönmez.

Tra gli appuntamenti in programma, il Salone del Libro ospiterà il primo appuntamento per i festeggiamenti di John Ronald Reuel Tolkien, nel cinquantesimo anniversario della morte, mentre il fondatore di Lonely Planet, Tony Wheeler, dialogherà con Vinicio Capossela e Donatella Di Pietrantonio. Lella Costa si cimenterà invece in un reading tratto da Le città invisibili di Italo Calvino, in occasione dei cento anni dalla nascita del grande scrittore italiano.