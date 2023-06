Festival letterario tra le Colline del Prosecco. Si parte col botto: primo ospite Aramburu

Quattro incontri con i protagonisti della letteratura del mondo, dal Veneto all’Europa e oltre. Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (Treviso) sono pronte ad accogliere nel proprio patrimonio mondiale dell’umanità l’edizione zero di 'Una Collina di Libri', una nuova festa internazionale della letteratura.

Una rassegna di incontri d’autore che porterà scrittrici e scrittori, giornalisti e artisti di fama internazionale a Conegliano, porta di ingresso est delle Colline. La rassegna, organizzata dall'associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con il patrocinio della Regione del Veneto, è stata presentata a Venezia, a Palazzo Balbi, alla presenza del governatore Luca Zaia, e Francesco Chiamulera, direttore artistico, già padre della rassegna 'Una montagna di libri' che rappresenta oggi l’eccellenza dell’offerta culturale di incontri e dibattiti più nota e di qualità a Cortina (Belluno).

Si parte col Premio Strega Europeo

L'edizione zero inizierà con uno dei protagonisti assoluti della letteratura contemporanea europea. Sarà infatti Fernando Aramburu, narratore basco amato da milioni di lettori e già vincitore del Premio Strega Europeo con il capolavoro Patria, ad inaugurare la kermesse letteraria. Lo farà, martedì 4 luglio 2023, presso la straordinaria Sala dei Battuti del Duomo di Conegliano, alle ore 19, con la presentazione del suo nuovissimo romanzo Figli della favola (Guanda), dove torna, con occhio lucido, umorismo e grande abilità narrativa, sulla generazione persa dei giovani baschi imbevuti di un’ideologia che si fa lontana, in una storia picaresca e avvincente.

Dopo l’esordio estivo, la rassegna riprenderà a settembre e ottobre con altri tre appuntamenti e altrettanti autori al vertice della letteratura italiana e mondiale. Protagonisti saranno il giornalista e scrittore Paolo Mieli che porterà una sua riflessione storica, Marco Paolini, che intreccerà la conversazione sulla letteratura veneta contemporanea, e infine, in una speciale data italiana, Azar Nafisi, narratrice iraniana americana autrice del best seller internazionale Leggere Lolita a Teheran che porterà sulle Colline il racconto della sua straordinaria vicenda umana e letteraria.

"Letteratura e paesaggio, con le suggestioni offerte dalle nostre Colline del Prosecco sono convinto che siano un binomio vincente - spiega Zaia -. Con questa rassegna che nasce quest’anno con l’edizione zero, le Colline si presentano al pubblico in una nuova veste, quella di snodo di incontri, di idee e di cultura, in un orizzonte nazionale e internazionale". Per Chiamulera, "Una Collina di Libri si configura già come un’avventura laica e curiosa tra le pagine della letteratura, in uno dei luoghi più belli al mondo. Incontreremo, in un paesaggio di straordinaria bellezza per natura e per il lavoro dell’uomo che ne ha ulteriormente ingentilito i tratti, scrittrici e scrittori di tutto il mondo, creando al contempo benessere e sviluppo per l’intera area".