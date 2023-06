World Press Photo: gli scatti più drammatici e spettacolari del 2022

Gli scatti più drammatici e spettacoli del 2022, raccolti nel libro World Press Photo 2023, sono disponibili in libreria, edite per la prima volta da Marsilio Arte. La nuova edizione del più famoso premio internazionale di fotogiornalismo contiene le trenta storie vincitrici del concorso omonimo, che permettono al lettore di avvicinarsi a mondi che difficilmente avrebbe modo di conoscere.

Trenta scatti selezionati tra 60 mila

Le immagini, selezionate da giurie specializzate e indipendenti a livello regionale e globale dalle 60.448 arrivate, colgono con delicatezza e rispetto l’umanità insita nei drammi che hanno segnato lo scorso anno. Per raccontare cosa accade nei luoghi più pericolosi e inaccessibili, 59 fotografi sono morti nel 2022, il numero più alto da quando è stato istituito il riconoscimento al lavoro di tante persone che rischiano la propria vita pur di testimoniare il corso della storia.

Dalla foto dell’anno di Evgeniy Maloletka - una donna incinta ferita, trasportata d’urgenza fuori dall’ospedale bombardato di Mariupol in Ucraina - al premiato progetto a lungo termine sulle acque maltrattate di Anush Babajanyan, passando per la condizione delle donne afghane documentata da Mads Nissen, il volume raccoglie gli eventi che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso e documentano i problemi che la nostra società deve affrontare.

Suddivisi in categorie tematiche e in aree geografiche, gli scatti raccontano la complessità del lavoro fotogiornalistico. Una raccolta di opere formidabili, provocatorie e coraggiose. "Per la prima volta non abbiamo messo la foto dell’anno in copertina - spiega Joumana El Zein Khoury, direttrice esecutiva della World Press Photo Foundation -. Si tratta di una presa di posizione consapevole per dimostrare il nostro rispetto verso le vittime e la nostra rabbia contro la perdita crudele di vite umane".