‘Nicole e la casa dei libri’ di James Bradburne, Martina Motzo (illustrazioni)

Nicole ha tre anni e ama i libri. Li ama così tanto che la mamma ha costruito una casetta tutta per loro. Un giorno iniziano a succedere cose strane: i libri escono dalla casetta, prendono a danzare nell’aria e si mettono a rubare lettere in giro per la città. È solo un sogno? Scopriamolo insieme alla piccola Nicole!

Nicole e la casa dei libri

James Bradburne, Martina Motzo (illustrazioni)

Valentina

ISBN 9788894856804

Pag. 40 – 13,90 €, illustrato, età 3+