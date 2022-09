Depero new Depero, il libro di Nicoletta Boschiero

La parola new del titolo di questo volume rappresenta la predisposizione di Fortunato Depero all’innovazione e alla trasformazione continua delle proprie idee, ma anche l’influenza che ha saputo offrire sia ai designer degli anni ottanta, sia agli artisti Nuovi Futuristi che mischiano sapientemente Futurismo, Pop Art e Kitsch. L’effetto Depero si scorge anche in artisti come Ugo Nespolo e Matteo Thun, che danno vita a efficaci rielaborazioni pubblicitarie deperiane per il merchandising dell’azienda Campari, così come nel fumetto d’avanguardia con disegnatori quali Echaurren, Giacon, Carpinteri, i quali a partire dagli anni ottanta riprendono – spesso con ironia – stilemi deperiani.



Depero new Depero

di Nicoletta Boschiero

Silvana Editoriale

ISBN 9788836650316

Pag. 352 – 39,00 €, illustrato