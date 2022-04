Cosa sappiamo su 'Nightman', la nuova serie di Leo Ortolani

Le informazioni per il momento sono ridotte all'osso, se non nulle, ma l'attesa nei fan di sempre è alle stelle. In occasione della conferenza di presentazione di Napoli Comicon, è stato annunciato il nuovo progetto del fumettista Leo Ortolani: si chiama 'Nightman' e sarà una serie inedita, distribuita da Panini Comics in sei uscite a partire dal mese di settembre.

La nuova serie del papà di Rat-Man, parodia del celebre film 'Nightmare', si preannuncia come un vero e proprio tuffo nelle iconiche atmosfere da brivido degli anni '90, arricchito dall'ironia di Ortolani e dai personaggi di 'Venerdì 12'. In merito alla nuova serie, l'autore ha commentato: "Non è un problema se avete un incubo, è un problema se un incubo ha voi".