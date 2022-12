Nischala Joy Devi, con ‘Effetto Namastè’

In India Namastè non è solo un saluto, il significato della parola esprime il concetto per cui, quando proveniamo da un luogo di amore e unità, entriamo in connessione con gli altri e diventiamo un tutt’uno con essi. L’Effetto Namastè è quella sensazione di unità totale che favorisce la connessione tra il cuore e l’anima, ricordandoci che, in qualunque situazione, noi siamo una sola cosa. Sette capitoli, uno per ogni chakra, per attingere alla nostra coscienza superiore, per suscitare l’amore nei nostri cuori e trasmetterlo agli altri.

Effetto Namastè

Nischala Joy Devi

Edizioni Mediterranee

ISBN 9788827231845

Pag. 250 – 24,50 €