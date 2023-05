‘Non fare la femminuccia!’, di Roberto Piumini, illustrato da Giulia Tomai

Roberto Piumini racconta cos’è la discriminazione di genere con storie lievi e divertenti raccontata attraverso le lettere di 14 bambini alla ex maestra: Sonia che vorrebbe fare l'ingegnere spaziale ma le rispondono che non è un lavoro da donna; Paolo che per giocare a Barbie deve chiudersi in camera altrimenti viene preso in giro; Sara che vede il papà sul divano mentre la mamma apparecchia e sparecchia... E a ognuno la maestra spiega perché quelle sono ingiustizie.

Non fare la femminuccia!

Roberto Piumini

Manni Editori

ISBN 9788836171040

Pag. 96 – 12,00 €, illustrato, età 10+