"Non leggete i libri, fateveli raccontare", la guida (ironica) per chi è particolarmente privo di talento

Nel 1966 Luciano Bianciardi si era già trasferito a Milano, era stato assunto e licenziato da Feltrinelli, aveva scritto la tetralogia del dissenso, rifiutato una collaborazione fissa con Corriere della Sera, quando pubblicò su ABC sei lezioni a puntate, pensate per i giovani particolarmente privi di talento. Norme chiare, precise, efficaci, a uso di coloro che avessero deciso di diventare intellettuali. Dai consigli su come vestirsi, dove andare in vacanza o con chi accasarsi, alle frasi-cerotto – che sembrano dire, ma non dicono assolutamente niente. Un piccolo, irriverente capolavoro per ridere con intelligenza di quello che in fondo siamo sempre stati, ben prima dei social network.

Non leggete i libri, fateveli raccontare

Luciano Bianciardi

Neri Pozza

ISBN 9788854525313

Pag. 112 – 13.50 €