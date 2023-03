‘Non si butta niente. Storie di cucine e di mare’ di Fabio Tammaro

Fabio Tammaro, Chef e uomo di mare, dopo tanti anni nelle cucine arriva in libreria con il suo primo libro Non si butta niente. Storie di cucine e di mare. Un titolo che incuriosisce molto se si parla di cucina dove spesso vediamo, invece, essere un settore in cui lo scarto è sempre molto, soprattutto ad alti livelli. Perché questo titolo?”

Non si butta niente si riferisce principalmente alla cucina, il mio mondo di adozione, ma non solo. Anche nella vita, nel bene e nel male, le azioni e gli avvenimenti condizionano il nostro destino e spesso riusciamo a trarre il meglio proprio da ciò che ritenevamo da “buttar via”. Il libro dunque vuole raccontare, in forma leggera e completamente fuori da ogni dinamica commerciale, la profondità e l’ importanza che ha l’alimento pesce: sociale, economico, culturale. Viviamo su una penisola che, a differenza di quello che si pensa, ha fondato la sua storia alimentare su pastorizia, allevamenti e coltivazioni, grazie anche alla molteplicità di micro zone completamente differenti tra loro. Il pesce, come risorsa, è sempre stato preso in considerazione con molta parsimonia essendo un elemento difficile da reperire e ancor più difficile da gestire. Il mare è sempre stato visto come minaccia più che come risorsa, fino alla rivoluzione industriale. Con l’ avvento della pesca industrializzata le tendenze sono del tutte cambiate, e con esse, purtroppo, anche l’enorme spreco alimentare. Parliamo di un alimento che parte già da un valore economico alto e che, per la maggior parte delle volte, viene utilizzato solo al 30-40% della sua potenzialità, preferendo le parti anatomiche più comuni a discapito del resto del pesce. Spero che con questa piccola guida, attraverso anche i racconti personali che si intrecciano coi manuali operativi e i consigli culinari, si possa scuotere la curiosità e la voglia di andare oltre al solito banale filettino di pesce ai ferri.



Nel libro le tue vicende lavorative e quelle di vita si mischiano, come è inevitabile che sia, e sono sempre accompagnate da ricette e da storie di mare.

È questo che vuoi trasmettere al lettore? Che la tua cucina è, in qualche modo, la sintesi di queste tre cose?

La cucina è un testamento di vita vissuta, sempre, nel bene e nel male. Racconta più un piatto che qualsiasi frase o testo: che sia gourmet o classica, da strada o da gran gala, quando una persona si mette ai fornelli lo fa con un unico scopo: comunicare qualcosa di se. Anche nel piccolo. È impossibile essere impermeabili a ciò che ti succede nella vita quando sei in cucina, ogni cosa rischia di ispirarti: un viaggio, una delusione, un ricordo, un’ aspettativa, un sogno. Un bravo chef cerca sempre di raccontare senza mai far prevalere il suo ego, con voglia di condividere, senza mai imporre, con attenzione e delicatezza. Nella mia cucina ho sempre cercato di condividere le mie emozioni in primis con i miei collaboratori, cercando di carpire anche le loro, per poi unirle e fonderle sotto forma di piatti. A volte è talmente naturale che basta davvero un minimo sforzo; altre invece occorre un tempo di digestione maggiore. L’ importante è che ogni piatto abbia una storia tradotta attraverso la piacevolezza del gusto.



Il libro a che pubblico è indirizzato?

Persone che hanno passione per la cucina, persone del settore che hanno voglia di andare oltre alla materia prima, a ragazzi che hanno la curiosità di avvicinarsi tanto alla cucina quanto al mondo ittico. Il libro è una sorta di manuale che segue alcuni avvenimenti privati che sfociano tutti nella stessa direzione: nel mare.



Quanto è importante rispettare i cicli del mare e utilizzare lo scarto? E soprattutto: utilizzare lo scarto è un’opportunità per fare una cucina migliore o solo un modo di risparmiare?

È di fondamentale importanza. Se volessimo utilizzare solo le parti più comuni di un pesce avremmo circa un 55-70% di scarto. Utilizzando invece anche le parti anatomiche meno conosciute e soprattutto i ritagli come ingredienti per altre preparazioni, riusciamo ad utilizzarne fino al 90%. In tempi di grandissima crisi alimentare ed energetica come quelli moderni è importante dare la possibilità alle persone di vivere gli alimenti sotto un differente punto di vista, senza mai rinunciare al piacere della tavola e al gusto che deve essere l’obbiettivo principale di ogni pasto. Oltre al risparmio si scoprirà la profondità di gusti, consistenze e profumi differenti che sicuramente potranno dar vita a meravigliose ricette. Il mio motto è meno e meglio; basta sprechi.



Il tema ambientale e ecologico nella cucina, quanto oggi, secondo la tua esperienza, c’è questo tipo di attenzione nella coscienza di chi ci lavora?

Purtroppo ancora poco, pochissimo. Ma se penso a pochi anni fa, sono stati fatti passi da gigante. Grazie a diversi colleghi che stanno coraggiosamente sposando progetti ambientali lavorando il pesce in maniera differente (frollature, salumificio, asciugature, etc) la nuova cultura ittica improntata sulla cucina circolare sta iniziando a diventare sempre più popolare. La strada è ancora lunghissima, la maggior parte dei ristoratori e degli chef temono spesso di proporre pietanze fuori dalle logiche commerciali del cliente “semplice da accontentare”, ma sono sicuro che tra qualche anno il tema ambientale ed ecologico sarà obbligatorio da affrontare, soprattutto a tavola.



Prossime presentazioni in programma?

Toccheremo diverse città, di mare e di terra. Abbiamo voglia di condividere il messaggio del libro, che si possono fare cose buonissime partendo dalla semplicità della materia prima, purchè la si conosca a fondo, e la si rispetti, sempre. Questi incontri sono fondamentali anche per gli addetti ai lavori perché a volte occorre un piccolo gesto di coraggio e ribellione per dar vita a qualcosa di straordinario. Non si butta niente, specialmente quando si ha voglia di migliorare.

Tra questi segnalo il 7 marzo a Roma al Vigneto, in piazza dei condottieri 26/27 ore 18.00. Vi aspetto!

Fabio Tammaro vi aspetta nei suoi prossimi appuntamenti mentre il suo libro lo troverete in tutte le librerie.

Buona lettura e buon appetito.