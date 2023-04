‘Non temere’, di Guia Risari con le illustrazioni di Daniela Tieni

L’autrice di La Terra respira e l’illustratrice di Ogni volta ci regalano un dialogo poetico tra un adulto e un bambino sui vari elementi che compongono l’universo. Non temere è un invito a non aver paura di aspetti della natura che possono spaventare di primo acchito, ma che in realtà regalano scoperte e piaceri. Un’esplorazione poetica ed emozionata del mondo che ci circonda, dissipa le ombre e illumina i tratti più benevoli della natura e dell’esistenza.

Guia Risari, autrice apprezzata a livello internazionale, scrive per case editrici, radio e quotidiani. Tra i suoi titoli più celebri La porta di Anne (Mondadori) e Il viaggio di Lea (Einaudi Ragazzi). Le ultime uscite in casa Lapis sono: La Terra respira (2021) e Voglio il mio mostro (2022).

Daniela Tieni, giovane illustratrice romana, è stata più volte selezionata per la Children’s Book Fair di Bologna, la Biennale di Illustrazione di Bratislava e il concorso portoghese Illustrarte. Con Lapis ha pubblicato Come in un film (2020) e Ogni volta (2021).

Non temere

Guia Risari

Lapis Edizioni

ISBN 9788878749160

Pag. 32 - 15,00 €