Del cervello umano, Davide sa quanto ha imparato all’università e usa nel suo mestiere di neurochirurgo. Finora gli è bastato a neutralizzare i fastidiosi rumori di fondo e le modeste minacce della placida vita della Lucca suburbana: l’estremismo vegano di sua moglie, l’inspiegabile atterraggio in giardino di un boomerang aborigeno. Ma in quei suoni familiari e sedati si nasconde una vibrazione più sinistra, che all’improvviso un pretesto qualsiasi rischia di rendere insopportabile. È quello che tenta di far capire a Davide il suo nuovo, enigmatico maestro, Diego: a contare, e spesso a esplodere nel modo più feroce, è quanto del cervello, qualunque cosa sia, non si sa. O si preferisce non sapere.

Nova

di Fabio Bacà

Adelphi

ISBN 9788845935879

Pag. 279 – 19,00 €