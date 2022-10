Nudo maschile in arancione e giallo di Alessandro Fullin

In Polonia, negli anni tra le due guerre mondiali, si respira ancora un’atmosfera bohémienne. Una contessa decaduta e mai rassegnata, pittrici di nudi maschili e tazzine da tè, un giardiniere bello come una statua greca, un giovane poeta innamorato, un passionale reduce dalla Grande Guerra... e ancora galleristi, artisti, divi del cinema muto. Sono i personaggi teneri e bizzarri di un romanzo scritto con la leggerezza di un cronista mondano e l’ironia di un comico di razza, sempre in bilico tra realtà storica e invenzione, nel quale l'amore per l’arte diventa la metafora del desiderio di ridisegnare il mondo – rendendolo, se possibile, più bello, elegante e sensuale.

