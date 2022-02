Strega, segnalazioni a quota 36: ci sono Castellitto, Avati e Raimo

Tocca quota 36 il numero di libri degli Amici della Domenica per il Premio Strega 2022. Dodici romanzi sono stati segnalati l'8 febbraio, altri dodici il 15, e oggi l'ennesima dozzina. Ci sarà tempo fino all'1 marzo per inviare le proposte, che dovranno essere condivise dall'autore.

Strega 2022: le nuove segnalazioni

Le nuove opere che ambiscono a ereditare lo scettro di Emanuele Trevi, vincitore lo scorso anno con il libro 'Due vite' sono:

"Oliva Denaro" (Einaudi) di Viola Ardone, presentato da Concita De Gregorio

"L’alta fantasia" (Solferino) di Pupi Avati, presentato da Paolo Di Paolo

"Elsa" (Ponte alle Grazie) di Angela Bubba, presentato da Laura Pugno

"Gli iperborei" (Bompiani) di Pietro Castellitto, presentato da Teresa Ciabatti

"Il confine" (Neo edizioni) di Silvia Cossu, presentato da Renato Minore

"Lei che non tocca mai terra" (NN Editore) di Andrea Donaera, presentato da Daniele Mencarelli

"Il profumo della libertà" (Mondadori) di Giovanna Giordano, presentato da Antonella Cilento

"Divorzio di velluto" (Feltrinelli) di Jana Karšaiová, presentato da Gad Lerner

"Quel maledetto Vronskij" (Rizzoli) di Claudio Piersanti, presentato da Renata Colorni

"Niente di vero" (Einaudi) di Veronica Raimo, presentato da Domenico Procacci

"Un uomo sottile" (Neri Pozza) di Pierpaolo Vettori, presentato da Paolo Mauri

"Giorni felici" (Coconino Press) di Zuzu, presentato da Valeria Parrella

Le regole del Premio

Come disposto dal regolamento ufficiale, il premio è assegnato annualmente a un libro di narrativa scritto in lingua italiana e pubblicato in prima edizione tra il 1° marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso.

Ogni opera potrà ricevere una sola segnalazione, con il consenso dell'autore, che dovrà pervenire corredata da un breve giudizio critico. Alle proposte degli 'Amici' potranno aggiungersi altre opere individuate dal Comitato direttivo, che avrà il compito di selezionare i dodici titoli ammessi a concorrere in via definitiva.