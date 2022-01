I libri più attesi in uscita a febbraio

Sarà un febbraio scandito da attesi ritorni sul fronte editoriale. Usciranno in libreria alcuni degli autori più apprezzati, italiani e stranieri: ci sarà la nuova fatica della regina della narrativa cilena, Isabel Allende, così come Javier Marías con il seguito di 'Berta Isla', tra i libri più apprezzati dal pubblico italiano nel 2018. Tornano anche Daria Bignardi con un memoir sui libri e Jonathan Bazzi, già finalista del Premio Strega nel 2020 con 'Febbre'.

Libri: le uscite più attese di febbraio

La palma di più atteso va a 'Tomás Nevinson' di Javier Marías, in uscita per Einaudi (1 febbraio). Il protagonista, marito di Berta Isla, cede alla tentazione di tornare nei servizi segreti dopo esserne uscito per andare in una città del nord-ovest della Spagna per identificare una persona che dieci anni prima aveva preso parte ad alcuni attentati dell’Ira e dell’Eta. Il romanzo è una riflessione sui limiti di ciò che è lecito fare, sullo sfondo di episodi reali del terrorismo europeo.

Isabel Allende torna invece con il suo nuovo romanzo 'Violeta': come sa fare solo lei, narra una storia epica fatta di emozioni, raccontata da una donna che vive un secolo - il Ventesimo - fatto di sconvolgimenti, con passione, determinazione e senso dell'umorismo. Violeta narra in prima persona i tormenti amorosi, la povertà, i lutti e le gioie, sullo sfondo gli sconvolgimenti politici e sociali del Cile.

Uscirà l'8 febbraio per Mondadori 'Corpi minori', nuovo romanzo di Jonathan Bazzi, incentrato sul desiderio, nel quale i personaggi sono fatti gravitare attorno ai sogni e alle ambizioni di una vita o di una sola stagione. Il protagonista vuole lasciarsi alle spalle l'insignificanza e la marginalità, e quando inizia una relazione con un ragazzo più giovane di lui e bellissimo, si sente finalmente dentro il cono di luce dorata della felicità: ama, ed è corrisposto. Eppure non basterà.

Dopo il successo mediatico di 'Tre piani', romanzo da cui Nanni Moretti ha tratto l'omonimo film, Neri Pozza pubblica il nuovo lavoro dell'autore israeliano Eshkol Nevo: 'Informazione riservata' esplora le ombre dell’amore e delle relazioni attraverso tre storie tra loro interconnesse. Un libro in cui non manca la suspense, capace di immergersi nell'enigma che si trova nel cuore di ogni intimità.

È invece un nuovo memoir l'ultimo lavoro di Daria Bignardi, 'Libri che mi hanno rovinato la vita', in uscita per Einaudi l'8 febbraio. La scrittrice, partendo dalle passioni letterarie che l’hanno formata, con la sua scrittura intelligente e profonda si confessa in modo intimo - dalle bugie adolescenziali agli amori fatali, fino alle ricorrenti malinconie - narrando l’avventura temeraria e infaticabile di conoscere sé stessi attraverso le proprie zone d’ombra.

La possibile sorpresa è 'Il buongiorno si vede dal croissant', romanzo "che ha portato il buon umore ai lettori francesi", scritto da una grande firma francese, nascosta dietro lo pseudonimo Camille Andrea, e la cui vera identità è ignota anche agli editori. In uscita per Garzanti il 24 febbraio, è una storia che scava nell'apatia delle giornate che si ripetono sempre uguali, senza la possibilità di provare grandi emozioni. Il protagonista, Pierre, è un uomo di successo. La sua azienda, Happy Croissant, produce dolci venduti in tutto il mondo e aiuta le persone a cominciare la giornata con un sorriso, cosa che lui, invece, non fa da molto, perché non sa più cosa sia la felicità.

Puntuale come un orologio svizzero, Amélie Nothomb torna in libreria il 24 febbraio con 'Primo Sangue', per l'editore Voland. La scrittrice belga decide di omaggiare il padre Patrick, con un racconto narrato in prima persona. Console generale in Congo, nell'estate 1964 viene preso in ostaggio dai ribelli rivoluzionari. Condotto davanti al plotone d'esecuzione, il giovane diplomatico, faccia a faccia con la morte, rivive gli anni della sua infanzia.

Con 'Il rovescio dell'abito', edito da Guanda, Marta Morazzani, - già vincitrice del Premio Campiello con 'Il caso Courrier' - racconta la vita eccezionale di eccessi e cadute della marchesa Luisa Casati Stampa, la donna che fece della sua vita un'opera d'arte. L'autrice crea un gioco di specchi tra verità e romanzo, sullo sfondo della Milano degli anni '20.

Tra le nuove uscite ci sono anche 'La bambina sputafuoco', romanzo d'esordio di Giulia Binando Melis in uscita per Garzanti (10 febbraio), libro che insegna il potere dell'immaginazione e la forza dei legami; 'Purezza' di Garth Greenwell (Einaudi), confessione di uno studente che ricorda il suo primo amore omosessuale, la seduzione di uno sconosciuto che fa riaffiorare la violenza paterna e le vecchie ferite. Atteso anche 'Dell'anima non mi importa', romanzo di Giorgio Montefoschi edito da La Nave di Teseo, sulla forza del corpo e del desiderio, che narra vita, gioie e dubbi di una famiglia come tante, racchiusa nella normalità borghese che nasconde più sfaccettature e oscurità di quelle che appaiono all'esterno.