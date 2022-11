Il nuovo "galateo di genere" per sapersi comportare con chiunque. Dai pronomi giusti ai menù senza prezzo

Ragionare sull'etichetta per andare oltre le etichette. Abbandonare i falsi formalismi del "politicamente corretto" per far propria la concreta scoperta degli altri, con gentilezza e curiosità. È "Il nuovo galateo di genere" scritto da Samuele Briatore, presidente dell'Accademia Italiana Galateo, una raccolta di indicazioni per confrontarsi con i cambiamenti della società e delle sue prassi, ma soprattutto una riflessione acuta e lieve su cosa si intende oggi quando si parla di "genere" e sul suo impatto nella vita di tutti i giorni. Dal caso dei menù senza prezzo che (ancora) vengono serviti alle donne al tavolo del ristorante fino al modo più opportuno per chiedere qual è il pronome corretto da usare col nuovo collega che incontriamo in ufficio. Un manuale simbolico in quest'epoca in cui il linguaggio è più che mai legato non tanto alla simbolica cortesia quanto al tangibile risvolto sociale che sottende; ed in cui insomma al linguaggio, più che ad altro, affidiamo doti di rivoluzione, sebbene per qualcuno discutibili.

"A chi pensa che esistano ‘ben altri problemi’ lascio l’onere di ragionare su questioni ‘alte’ e altre. A chi, invece, ha voglia di comprendere come creare relazioni, situazioni e conversazioni che valgano la pena di essere vissute, auguro buona lettura", premette non a caso, ed anzi con acume, Briatore, consapevole di quant'è folto e permaloso il facile popolo dei benaltristi. Consapevole però anche che «senza linguaggio niente polis, niente possibilità per gli umani di essere la specie vivente più aggregata», come direbbe il linguista Tullio de Mauro. Consapevole che "è arrivato il momento di rialzare il tiro dei galatei, che non servono solo ad insegnare dove mettere il piattino del pane sulla tavola ma anche e soprattutto come mettere a proprio agio una persona, dunque ad essere inclusivi. E non è un caso che una volta a scriverli erano Marcel Proust ed Erasmo da Rotterdam". Consapevole, dunque, che probabilmente non arriveremo mai ad usare la schwa nel parlato ma che l'obiettivo è proprio parlare, fare rumore, con la speranza che quel chiasso di voci di fondo diventi dibattito ma soprattutto reciproca esplorazione.

È banale chiederlo, visto il dibattito apertissimo sul linguaggio e sulle questioni di genere, ma quando è nata l'idea del libro?

"Tutto è nato quando una ragazza transgender mi ha raccontato di non essere mai entrata in un museo per vergogna: si sentiva fuori da quel mondo, perché aveva paura di essere bullizzata. Trovandola una cosa davvero assurda, le ho chiesto mille volte quali fossero le problematiche che riscontrava e mi ha confidato che, da piccola, aveva ricevuto una battuta sul genere femminile, ovvero il genere che aveva scelto. Lì mi sono reso conto che c'era ancora tanto da fare. Questo libro è stato rivisto da tutte le associazioni sui diritti che ho conosciuto in questi anni".

Qual è la gaffe più diffusa in cui scivoliamo?

"Quando siamo in confusione, assegniamo un genere, senza magari chiedere prima come le persone vogliono essere chiamate. È un qualcosa che spesso associamo ai luoghi comuni tipici: se ami il calcio sei una lesbica, se sei sensibile sei gay. Potrei andare avanti all'infinito nell'elencare cliché: le persone non binary sono confuse, i bisessuali hanno una predisposizione al tradimento, eccetera. Viviamo un mondo in cui ancora ci si stupisce se donna transessuale ama un'altra donna, e sono preconcetti che si sentono non solo alla latteria di quartiere ma anche in occasioni di certe cene definite di livello".

Oppure: "Il Gay Pride è una carnevalata"

"«Daresti mai bambini a persone così?» è capitato di leggere sulle prime pagine di alcuni giornali all'indomani della manifestazione. Io vorrei tirare fuori le foto degli addii al celibato o al nubilato delle persone e poi fare la stessa domanda, ad esempio quegli scatti in cui le prossime spose che leccano addominali di modelli: va benissimo farlo, perché è un momento di rivendicazione momentaneo che capita una volta l'anno e non per 365 giorni, ma allora è esattamente come il Gay Pride".

Ad oggi sui social network il proprio genere viene comunicato al pubblico con un pronome compreso nella biografia di presentazione (she/her per il genere femminile; he/her per il maschile; they/them per le persone non binary). Una accortezza che è figlia della sensibilità dei giovani. Ma nella vita di tutti i giorni, se siamo confusi, come possiamo chiedere qual è il pronome giusto da usare, senza per questo risultare inopportuni?

"Non bisogna sentirsi inopportuni. Quando non lo sappiamo, chiediamolo. È sempre meglio chiedere che dare per scontato. Ammettere la nostra ignoranza in materia non è toglierci valore, ma anzi ci aiuta ad essere piu inclusivi".

È questa un'epoca in cui il femminismo si configura in gran parte come battaglia sui temi legati al linguaggio, secondo qualcuno trascurabili o appannaggio di femministe radicali. Quali sono le espressioni sessiste su cui ancora dobbiamo ragionare?

"In generale questo libro va a sfatare un po' di regole con cui i precedenti galatei assecondavano certe dinamiche di ruolo uomo-donna associandole al retaggio della galanteria: questioni come il baciamano, l'uomo che deve fare il primo passo, la donna che deve lasciar pagare il conto al ristorante, eccetera. Se continuiamo a fare copia e incolla dei galatei degli anni Sessanta non ne usciremo vivi: il galateo è una materia nuova, che cambia, si aggiorna".

"A chi fa notare che 'avvocata è una parola brutta' rispondo che anche 'ornitorinco' è una parola brutta e che le parole diventano belle, cioè ci si abitua al loro suono, proprio quando vengono utilizzate. Al liceo classico si parla di lingue vive e di lingue morte, quindi, proprio in quanto viva, la lingua italiana è in continua evoluzione"

Ci si sofferma anche sulla blasonata questione delle desinenze al femminile per certe professioni. "ll" o "la" presidente del Consiglio Giorgia Meloni?

"Beh, a parte il fatto che siamo tutti contenti della sua transizione di genere e quindi della sua consapevolezza, mi rifaccio alle linee guida del MIUR, ovvero il Ministero dell'Istruzione, secondo cui non c'è alcuna ragione linguistica per non parlare de 'la ministra'. Se però il primo ministro Giorgia Meloni ci tiene così tanto, perché non accordargli l'articolo maschile? In fondo il galateo è fatto di ascolto, inclusione e accettazione. Ha però altrettanto diritto di essere chiamata 'avvocata' chi ha dedicato anni allo studio e pretende di essere appellata come desidera. A chi poi risponde che 'avvocata è una parola brutta' rispondo che anche 'ornitorinco' è una parola brutta e che le parole diventano belle, cioè ci si abitua al loro suono, proprio quando vengono utilizzate. Al liceo classico si parla di lingue vive e di lingue morte, quindi, proprio in quanto viva, la lingua italiana è in continua evoluzione".



In favore dell'inclusività delle persone non binary e contro il sessismo del cosiddetto "maschile plurale sovraesteso" sono state ipotizzate, almeno sulla carta e almeno per provocazione, varie strade per modificare la desinenza delle parole: dalla "e" rovesciata, la "schwa", alla "x", dall'asterisco alla "u". Espedienti che sono oggettivamente complicati da assimilare nel parlato.

"Per ovviare, basta usare la terminologia 'persone'. Non è necessario dire 'benvenuti a tutti in sala', si può ovviare con 'benvenute a tutte le persone in sala'. L'italiano è lingua molto ricca che può giocare sull'inclusività".

Tema "catcalling", presente nel libro. Per molti definirlo molestia è un falso problema. Per il galateo può essere motivo di paradosso, nel senso che c'è chi lo fa pensando di essere galante. "Riuscire a fare un complimento è un campo minato", scrivi tu stesso. Come muoversi?

"Per molti il catcalling è un’azione innocua, che non arreca danno a chi la subisce e che al massimo può ridicolizzare chi la fa. È sbagliato. Le persone che subiscono il catcalling, infatti, sperimentano vere e proprie reazioni fisiche spiacevoli che vanno dall’ansia alle vertigini e alle difficoltà respiratorie. Questi modi di fare, inoltre, non rispettano la struttura propria dei complimenti che, come ha scritto la linguista Giovanna Alfonzetti, richiedono l’interazione di emittente e destinatario, attraverso un equilibrio di significati".

Mesi fa un'influencer fece montare una polemica per aver ricevuto un menù senza prezzo in un ristorante a Venezia.

"Si dà ancora per scontato che non è la donna a pagare, ma è una galanteria che non ha alcun senso: speriamo che anzi ci siano sempre più donne con uno stipendio maggiore di quello dei compagni e che, di pari passo, abbiano fine le battute dei camerieri sulla galanteria mancata degli uomini che non pagano. Il conto va dato a chi lo chiede. Non si perde alcuna galanteria: il romanticismo è qualcosa che vive all'interno della coppia, non nelle dinamiche instaurate con una terza persona, cioè un camiere".

Per scrivere il libro hai approfondito la tua conoscenza della comunità trans, che ritieni essere ad oggi quella ancora più discriminata. In particolari, in alcuni passi le parole diventano un racconto sociale degli episodi di discriminazione che ritieni urgenti da risolvere. Che hanno luogo nelle stesse università, ad esempio.

"Molti professori ancora si rifiutano di chiamare la persona che hanno avanti con il nome del genere a cui hanno scelto di appartenere, motivo per cui è urgente parlare di carriera alias, ovvero la procedura che permette agli studenti transgender di cambiare nome a scuola in attesa dell'arrivo dei nuovi documenti con i dati anagrafici aggiornati. Rifiutarsi di farlo crea una barriera reale, non solamente linguistica".

"Il problema è che c'è l'idea che aggiungere diritti a qualcuno significa toglierne a chi ne ha di già acquisiti, ma non è certo così"

Racconti che, dopo l'uscita del libro, hai ricevuto minacce e insulti in privato via Instagram.

"Arrivano commenti orribili e raccapriccianti. «Prima o poi ti veniamo a cercare», ma soprattutto il grande classico «Non sono questi i problemi», oppure «Si stanno duplicando come i cinghiali» in merito alle persone queer. Ok, a parere loro non c'è bisogno di parlarne, ma se anche qualcuno decide di farlo qual è il problema? Il problema è che c'è l'idea che aggiungere diritti a qualcuno significa toglierne a chi ne ha di già acquisiti, ma non è certo così. Insomma sono proprio questi commenti a convincermi che è opportuno continuare a parlarne, a fare confusione".

Altra percezione diffusa è che il galateo sia qualcosa di polveroso ed ormai anacronistico. Non è facile renderlo moderno.

"È colpa nostra, perché continuiamo a raccontarcelo solo tra noi. Se continuiamo a raccontare il galateo parlando di contesse, contessine e baronesse che manco esistono più e del fiore giusto da portare al loro cospetto, moriremo. Il galateo è nato come tutt'altro. Io ho un passato da pr del Muccassassina (storico evento queer delle discoteche romane, ndr) un lavoro che facevo per pagarmi gli studi all'Accademia d'Arte Drammatica: non ho mai recitato, sono troppo timido, ma quelle lezioni mi sono servite proprio per imparare a rendere fruibili i concetti. È questo l'obiettivo che più mi stimola".