Daria Bignardi si mette a nudo attraverso i libri che le hanno rovinato la vita

"Parla di me attraverso i libri che mi hanno rovinato la vita. S’intitola proprio così: 'Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici'. Parla del piacere di star male, degli anni attorno al 1980, degli amici e fidanzati tossici che avevo allora, della mia doppia vita, di malinconia. Parla dei libri, delle poesie, dei film che ancora non so se mi hanno condizionato, esaltato o spiegato qualcosa di me. È un libro piuttosto denso, anche se lo sapete come scrivo io, che alla fine mi fa ridere tutto". Così Daria Bignardi ha presentato sul suo profilo Instagram la sua nuova opera, in uscita l'8 febbraio per Einaudi, tra i libri più attesi di febbraio 2022.

Le situazioni pericolose, tristi, luttuose mi facevano vibrare come se solo nel dramma la vita si mostrasse davvero: nuda, integra, commovente

Daria Bignardi torna in libreria con un nuovo memoir, dopo 'Non vi lascerò orfani', edito da Mondadori nel 2009, con il quale vinse premio Rapallo, Elsa Morante e Città di Padova. Nella sua nuova fatica parte dalle passioni letterarie che l'hanno formata, per parlare delle bugie dell'adolescenza, degli amori fatali, delle malinconie, "narrando l'avventura temeraria e infaticabile di conoscere se stessi attraverso le proprie zone d'ombra". Quelle zone d'ombra che Emiliano Ponzi è riuscito a rendere - parere personale - nella copertina più suggestiva delle novità editoriali di questo inizio 2022.

I libri di Daria Bignardi

Daria Bignardi è nata a Ferrara e vive a Milano dal 1984. Nel 2009 ha pubblicato il memoir 'Non vi lascerò orfani' (Mondadori). Sempre per Mondadori sono usciti i suoi romanzi 'Un karma pesante' (2010), 'L’acustica perfetta' (2012), 'L’amore che ti meriti' (2014), 'Santa degli impossibili' (2015), 'Storia della mia ansia' (2018) e 'Oggi faccio azzurro' (2020).