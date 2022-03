Woody Allen e il suo inconfondibile umorismo

«Difficile immaginare la sorpresa di sapere che Woody Allen darà alle stampe un nuovo libro. Lo pensavamo in una pausa di riflessione dopo la bellissima autobiografia, 'A proposito di niente, tutto dedito al nuovo film', e invece la notizia è arrivata, e dopo 15 anni da Pura anarchia, la nuova raccolta di racconti vedrà la luce». Così Elisabetta Sgarbi, publisher de La Nave di Teseo, ha commentato 'Zero Gravity' nuova fatica letteraria di Woody Allen, in uscita a giugno in contemporanea con gli Stati Uniti.

Il nuovo libro di Woody Allen

Dopo quindici anni, il più classico Woody Allen torna quindi con una nuova raccolta di brevi racconti che fanno dell'umorismo il loro punto di forza. Si tratta della quinta raccolta di sketch comici del regista Premio Oscar, che ancora una volta si dimostra capace di prose esilaranti, che i lettori avevano già assaporato dai tempi di 'Citarsi addosso', 'Effetti Collaterali', 'Pura Anarchia'.

'Zero Gravity' combina pezzi apparsi su The New Yorker con dieci scritti inediti, ognuno ricco di brillante comicità. Che stia scrivendo di cavalli che dipingono, di macchine che pensano, della vita sessuale delle celebrità o di come la ricetta del pollo del generale Tso abbia preso questo nome, Allen è sempre lui, originale, sofisticato e popolare insieme, acuto e capace di cogliere dettagli fondamentali e, soprattutto, inesorabilmente spassoso. Accanto a titoli come 'Le alette di pollo escono stasera' e 'Quando lo stemma sul cofano dell’auto è Nietzsche', la raccolta comprende anche il racconto, toccante e molto divertente, 'Crescere a Manhattan'.

L'autore

Woody Allen è scrittore, regista e attore. È stato stand-up comedian e autore di diversi libri. Vive nell’Upper East Side di Manhattan con Soon-Yi, sua moglie da ventidue anni, e le loro due figlie, Manzie e Bechet. È un grande appassionato di jazz e un tifoso di sport. Si rammarica di non aver mai fatto un grande film, ma ci sta ancora provando. Per La nave di Teseo è uscita nel 2020 la sua autobiografia 'A proposito di niente'.

La copertina