‘Oltre ogni limite’ di Scott Carney

Scott Carney ci offre un’affascinante guida per esplorare la nostra fisiologia raccontando in modo scientifico la folgorazione che ha avuto frequentando i corsi di Wim Hof the Iceman, lo sportivo olandese noto per la sua capacità di resistere al freddo, inventore di un particolare metodo basato su respirazione, esposizione al freddo e meditazione. Questo libro tratta in modo approfondito ciò che avviene quando riesaminiamo il nostro rapporto con l’ambiente, sentendoci parte di qualcosa di più grande dei comodi spazi in cui molti di noi scelgono di vivere. Non vi troverete storie o vanterie, ma solo testimonianze di ciò che le persone possono ottenere con l’impegno fisico e mentale.

Oltre ogni limite

Scott Carney

Edizioni Mediterranee

ISBN 9788827232088

Pag. 220 – 24,00 €, illustrato