Il libro contiene la descrizione di 28 mudra (gesti simbolici) delle mani, di un mudra della lingua e di un mudra degli occhi e quattro brevi meditazioni chiamate OMI, One Minute Immersion, derivate da quattro favole di potere di grande impatto psicologico e di forte potere trasformativo. Mudra e meditazioni aprono così la strada a un viaggio attraverso due mondi: il visibile e l’invisibile, in un percorso magico di crescita spirituale e autoconsapevolezza, un testo per sviluppare la propria intelligenza emotiva e riscoprire la profondità del rapporto uomo-natura.

OMI One Minute Immersion

di Selene Calloni Williams

Edizioni Mediterranee

ISBN 9788827231555

Pag. 128 - 22,50 €