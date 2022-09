"Orecchie di farfalla" di Luisa Aguilar e André Neves

Ogni particolarità, anche minima, può diventare motivo di scherno. La storia di Mara dimostra che tali atteggiamenti possono essere decostruiti. Orecchie di farfalla si focalizza sui bambini stigmatizzati dai propri compagni per convertire in positivo quello che gli altri considerano motivo di beffa. Riconoscere e rivendicare la nostra diversità, accettandoci per come siamo, ci rende più sicuri e rafforza la nostra personalità.

Orecchie di farfalla

di Luisa Aguilar, André Neves (illustratore)

Kalandraka

ISBN 9788484644248

Pag. 32 – 14,00, illustrato, età 6+