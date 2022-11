‘Orsetto Ice e la terra che brucia’ di Valentina Agnesi, illustrazioni di Zelda was a Writer

Il viaggio di Ice in direzione dell’ONU viene interrotto quando l’orsetto riceve una chiamata di aiuto dal Sud Africa. La mamma dell’elefantino Farfallino è stata presa prigioniera dai bracconieri. Al termine dell’avventura l’orsetto si imbarca in per il Brasile, dove, intrappolato in un terribile incendio nella foresta Amazzonica, è testimone degli effetti devastanti che il fuoco ha sugli animali.



Orsetto Ice e la terra che brucia

Valentina Agnesi, Zelda was a Writer (illustratrice)

Skira

ISBN 9788857245706

Pag. 80 – 17,00 €, illustrato, età 9+