‘P. Putin e putinismo in guerra’, di Orietta Moscatelli

Il 24 febbraio 2022 Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina, scatenando una guerra dagli effetti imprevisti. Il leader russo ha messo mano al progetto imperiale di riunificare le tre Russie (con Ucraina e Bielorussia). P come Putin, P come putinismo, ma soprattutto P, che nell’alfabeto cirillico si legge R, come Russia, perché il leader russo si sente chiamato a incarnare il destino del suo Paese, lanciando una sfida all’ordine mondiale a guida americana. La guerra porterà il Cremlino lontano dall’Europa, ma dove sta andando il mondo? Per rispondere l’autrice descrive la psicologia del potere moscovita, il sistema che ne blinda l’azione con automatismi autoritari, l’ideologia che ne promuove i valori.

‘P. Putin e putinismo in guerra’

Orietta Moscatelli

Salerno

ISNB 9788869737619

Pag. 160 – 20,00 €, illustrato