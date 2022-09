Paola Giovetti in libreria con 'Incontri'

Paola Giovetti, la più nota giornalista e scrittrice specializzata in tematiche di confine, in questo suo ultimo libro propone al lettore una rassegna di personaggi, situazioni, esperienze e incontri di ogni tipo: medium, sensitivi, protagonisti di vicende insolite e umanamente coinvolgenti, studiosi, ricercatori, associazioni, istituti di ricerca in Italia e all’estero. Solo per fare alcuni nomi: Gustavo Rol, Federico Fellini, Lisetta Carmi, il Cerchio Firenze 77, Uri Geller, la figlia di Erik Jan Hanussen. Un testo che riguarda le nostre tuttora inesplorate potenzialità, la nostra creatività, il senso della vita e il nostro destino ultimo.

Incontri

di Paola Giovetti

Edizioni Mediterranee

ISBN 9788827231418

Pag. 284 - 24,00 €