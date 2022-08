Da sempre abbiamo cercato di avere più cibo, più indumenti, più strumenti. Poi il mondo è diventato ricco e complesso. Inizia il tempo delle sottrazioni in filosofia, nelle scienze cognitive, nelle arti e nell’architettura, nell’economia. Ma il lungo passato continua a pesare ed è difficile adottare uno stile sottrattivo. Legrenzi evidenzia qui la storia dell’affermarsi delle sottrazioni “buone”, cioè razionali, convenienti e produttive, e i pericoli insiti in quelle “cattive”, cioè semplicistiche, ingannevoli, fuorvianti. Per mostrare come la sottrazione può essere ostacolata da svariate emozioni come il senso di perdita ma si rivela benefica nella soluzione di un gran numero di problemi.

Quando meno diventa più

di Paolo Legrenzi

Raffaello Cortina Editore

ISBN 9788832854107

Pag. 256 – 15,00 €