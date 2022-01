Paperino arriva a 500 numeri e festeggia con una 'variant cover'

Paperino fa 500. Tanti sono i numeri pubblicati del fumetto per bambini, ragazzi (e non solo) che raccoglie le avventure più appassionanti dei paperi della Disney, oggi edito da Panini Comics. Il volume sarà disponibile nelle edicole e fumetterie a partire da domenica 30 gennaio, con un numero in doppia edizione da collezionare.

Paperino 500 in doppia cover

L'edizione 'regular' di Paperino 500 avrà una speciale copertina metal e foliazione extra large: ci saranno sei grandi storie con protagonista assoluto Paperino, tutte accompagnate da un'introduzione di approfondimento e materiali inediti, tra cui una galleria di originali contributi degli autori - sceneggiatori e disegnatori - che hanno dato lustro, nel corso degli anni, a uno dei più amati, e sfortunati, personaggi del mondo Disney.

La versione variant, per gli appassionati e i collezionisti, sarà a tiratura limitata, con un'illustrazione di Andrea Freccero e vari effetti speciali. Sarà possibile acquistarla solo in fumetteria e sul sito ufficiale Panini.

La cover a tiratura limitata