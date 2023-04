‘Parlami’, di Francesco Zani

Un padre burbero che dedica tutto se stesso all’attività di famiglia. Una madre amorevole troppo spesso smarrita nei propri pensieri. Due fratelli che crescono in mezzo a parole non dette e a gesti che invece esprimono tutto. Una famiglia normale cambiata per sempre dall’arrivo di un figlio speciale.

Con una prosa autentica e sincera, Francesco Zani mostra l’ingenuità e il coraggio di chi cresce guardando gli altri con occhi diversi.

Francesco Zani è nato a Cesena nel 1991. Dopo una laurea in Filosofia, ha studiato Editoria all’università La Sapienza di Roma. Si è occupato di sport per diverse testate. Ha lavorato e scritto per la televisione. Parlami è il suo primo romanzo.

Parlami

Francesco Zani

Fazi Editore

ISBN 9791259673237

Pag. 174 - 16,00 €