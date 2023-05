‘Passaggio a Nord’, di Anuk Arudpragasam

Una telefonata informa Krishan che l’ex badante di sua nonna, Rani, è morta in circostanze misteriose, sul fondo di un pozzo nel suo villaggio nel nord dello Sri Lanka, con il collo spezzato dalla caduta. La notizia arriva insieme a un’e-mail di Anjum – un’attivista di cui Krisham si era innamorato quattro anni prima mentre viveva a Delhi –, portando con sé ricordi e desideri lontani. Mentre compie il lungo viaggio in treno da Colombo attraversando la provincia settentrionale dilaniata dai conflitti per partecipare al funerale, Krisham inizia un viaggio parallelo e profondo nell’anima di un’isola devastata dalla violenza della guerra civile. Scritto con grazia e con uno stile attento, Passaggio a Nord è un toccante memoir in onore dei dispersi e dei morti di una guerra atroce e un’acuta riflessione sul tempo, sulla coscienza e sull’impronta duratura delle connessioni e dei ricordi che ci legano agli altri.

Anuk Arudpragasam è un romanziere tamil dello Sri Lanka. Il suo romanzo d’esordio The Story of a Brief Marriage è stato pubblicato nel 2016 ed è stato successivamente tradotto in francese, tedesco, ceco, cinese e olandese. Il romanzo ha vinto il DSC Prize for South Asian Literature, ed è stato selezionato per il Dylan Thomas Prize e l’Internationaler Literaturpreis. Passaggio a nord è stato selezionato per il Booker Prize.

Passaggio a Nord

Anuk Arudpragasam

La nave di Teseo

ISBN: 9788834612828

Pag. 320 - 20,00 €