La storia di Patrick Zaki diventa un fumetto

La storia di Patrick Zaki sbarca in libreria, tra disegni e parole. A due anni dalla reclusione in Egitto, a due mesi dalla sua scarcerazione, e due giorni dopo l'udienza che dovrà deciderne la sorte, esce in libreria la vicenda umana e giudiziaria del ricercatore e attivista che ha scosso l'intera opinione pubblica. Il volume, 'Patrick Zaki. Una storia egiziana', realizzato dalla giornalista Laura Cappon e dall'artista Gianluca Costantini, uscirà in libreria il prossimo 3 febbraio, per Feltrinelli Comics.

La vicenda di Zaki diventa fumetto

Il volume, patrocinato da Amnesty International Italia, racconta in maniera chiara e documentata i lunghi mesi di sofferenza, le battaglie e le violenze di un regime che non rispetta i diritti umani; si immerge negli intoppi burocratici e evidenzia la speranza condivisa di milioni di persone che credono nella libertà.

'Una storia egiziana' parte proprio da quel 7 febbraio del 2020, quando Zaki, iscritto a un master in 'Studi di genere' all'Università di Bologna, viene fermato all'aeroporto del Cairo, mentre sta tornando a casa. Su di lui, cinque capi d'accusa: minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di notizie false, propaganda per il terrorismo. Le prove invece sono dieci post pubblicati su Facebook, che inciterebbero alla rivolta, ritenuti però non autentici dagli avvocati dello studente. Dal giorno dell'arresto, Zaki ha dovuto reggere il peso di 22 mesi di detenzione preventiva, vissuti in celle sovraffollate, in condizioni igienico-sanitarie precarie e subendo torture di vario genere da parte del regime egiziano. A dicembre Patrick è stato scarcerato, ma non ha avuto l'assoluzione.

Cappon e Costantini, nel volume, si concentrano sul dramma personale e i risvolti politici di questa vicenda, con rimandi anche all'uccisione di Giulio Regeni. La gran parte del racconto è comunque incentrata sul sostegno a cui il giovane ha potuto appigliarsi in questi anni: quello della famiglia, degli amici attivisti e di intellettuali, politici, giornalisti e associazioni.

"L'arte svolge un ruolo di primo piano nel far avanzare i casi dei detenuti politici ed espandere le loro cerchie di supporto creando consapevolezza sulle loro vicende giudiziarie" - ha commentato Zaki - Il mio caso ne è una prova vivente: l'arte ha avuto una parte fondamentale nel riconquistare la mia libertà, anche se ancora in modo parziale. Vorrei ringraziare Gianluca e Laura per il loro attivismo negli ultimi due anni e per il loro sostegno. Spero che continuino a usare il loro talento per liberare altri prigionieri di coscienza".