La passione per le foto di Paul McCartney: in uscita il libro con gli scatti inediti dell'ex Beatles

Quasi mille fotografie scattate con una macchina fotografica da 35 mm. Sono venute alla luce nel 2020 dall'archivio di Paul McCartney e confluiranno in un libro di prossima pubblicazione: uscirà in tutto il mondo il 13 giugno 2023, e in Italia sarà edito da La Nave di Teseo.

Le foto catturano momenti privati e intimi vissuti da 'Macca' tra la fine del 1963 e l'inizio del 1964, quando nel Regno Unito scoppiò la Beatlemania e quando, dopo la prima visita della band negli Stati Uniti, divennero le persone più famose del pianeta. Le fotografie sono il resoconto personale di McCartney di un periodo esplosivo, in cui i 'Fab Four' erano il vero 'occhio del ciclone'.

1964: Eyes of the Storm

1964: Eyes of the Storm, è questo il titolo dell'opera, che conterrà 275 fotografie di Paul McCartney provenienti dalle sei città in cui si svolsero questi mesi intensi e leggendari: Liverpool, Londra, Parigi, New York, Washington D.C. e Miami; ma trovano spazio anche molti ritratti inediti di John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Nella prefazione e nelle sue introduzioni a questi portfolio delle varie città, McCartney racconta le sue impressioni sulla Gran Bretagna e sull'America del 1964, "il momento in cui la cultura cambiò e gli anni Sessanta iniziarono davvero".

"Chiunque riscopra un cimelio personale o un tesoro di famiglia viene immediatamente inondato di ricordi ed emozioni, che scatenano associazioni sepolte nella nebbia del tempo [...] È stata una sensazione meravigliosa, quella di tornare indietro nel tempo. Ecco il mio personale resoconto del nostro primo grande viaggio, un diario fotografico dei Beatles in sei città

"Questo lavoro a volte offre la possibilità di incontrare i propri sogni e le proprie passioni. - ha commentato Elisabetta Sgarbi, publisher de La Nave di Teseo - E poi farli incontrare a tanti lettori. È il caso di questo splendido libro, frutto di una straordinaria scoperta. Un Paul McCartney fotografo che sorprenderà".