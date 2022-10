“I pensieri influenzano davvero la realtà?” L’unico modo per saperlo è provare da soli. In questo libro, pratico e ben scritto, l’autore dimostra in maniera chiara e razionale come verificare il potere dei propri pensieri. Ovvero come le pratiche spirituali per il conseguimento dei desideri, note con il nome di “Pensiero positivo”, “Legge di Attrazione”, “Segreto” e “Scienza del diventare ricchi” funzionino veramente. Esistono infatti modi per rendere più efficaci la preghiera, le affermazioni positive e le visualizzazioni. Un testo che esamina seriamente la filosofia del New Thought dalla morte dello psicologo americano William James.

Pensieri di potere

di Mitch Horowitz

Edizioni Mediterranee

ISBN 9788827231388

Pag. 160 - 16,50 €