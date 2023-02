‘Perchè i mostri non bevono il frappè?’, di Marie-Hélène Versini e illustrazioni di Vincent Boudgourd

Avete mai incontrato un mostro dal dentista? Certo che no. I mostri non vanno neanche mai dal parrucchiere. E non portano gli occhiali, non sanno nuotare, non hanno paura del buio. E sapete perchè? Perché i mostri non esistono!

Una carrellata di mostri di tutti i colori, alti o grassocci, squamosi o pelosi, con denti grandi o piccoli… per ridere e rabbrividire a ogni pagina!

Marie-Hélène Versini è stata una giornalista di moda e cultura e oggi lavora come copywriter. Questo è il suo esordio in Italia.

Vincent Boudgourd è illustratore e direttore artistico. Lavora nel mondo editoriale e in pubblicità. In Italia è stato pubblicato Il mio album dei dispetti (Mondadori Electa)



Perchè i mostri non bevono il frappè?

Marie-Hélène Versini

Terre di mezzo Editore

ISBN 9791259960993

Pag. 40 - 16,00 €