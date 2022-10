Piccoli bugiardi di Fatos Kongoli

Piccoli bugiardi è la decennale e rocambolesca avventura di Alpin, un giovane di paese che cerca di elevarsi a cittadino e affermarsi socialmente prima come studente, poi come impiegato in una delle grandi imprese della capitale Tirana. Alpin è anche alla ricerca di una donna ideale che vede incarnarsi prima in Viola, poi in Rovena e infine in Emma. Amori che lo avvincono, lo turbano e lo attraversano, e che si dissolvono senza lasciare traccia. Con cinismo e ironia, e una prosa seducente dall'inizio alla fine, Kongoli dispiega magistralmente un quadro della realtà di oggi, non solo albanese.

Rubbettino

ISBN 9788849866650

Pag. 202 – 18.00 €