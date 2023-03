‘Pieni poteri’, di Pablo Neruda

Uscita in prima edizione nel 1962, Pieni poteri segue di soli tre anni la grande stagione dei Cento sonetti d’amore, riprendendo però modi e temi delle odi elementari, vale a dire quel linguaggio piano, aperto, antiermetico, che costituisce uno dei maggiori motivi di fascino della sua grande poesia. A sessant’anni esatti dalla sua pubblicazione, la Passigli Editori propone per la prima volta in traduzione italiana integrale questa raccolta fondamentale per penetrare nell’universo poetico di Neruda, Premio Nobel per la letteratura nel 1971, di cui nel 2023 ricorrerà il cinquantesimo anniversario della scomparsa.



Pieni poteri

Pablo Neruda

Passigli Editori

ISBN 9788836819294

Pag. 176 – 18,50 €