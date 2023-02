‘Pillole matematiche’, di Piergiorgio Odifreddi

“Una pillola matematica al giorno leva il medico di torno”. La malattia da curare è l’analfabetismo matematico di cui soffrono il mondo intero, in generale, e il nostro paese, in particolare. Le “pillole matematiche” mostrano quanto la matematica sia presente, a volte sommessamente e altre prepotentemente, in tutta la cultura, umanistica e scientifica: nelle discipline dove la si aspetta, dalla fisica all’economia, ma anche in quelle in cui meno la si aspetta, dai romanzi alle opere d’arte.

Un libro alla portata di tutti che mostra l’appassionante viaggio della matematica nei diversi campi del sapere.

Pillole matematiche

Piergiorgio Odifreddi

Raffaello Cortina Editore

ISBN 9788832854671

Pag. 384 – 23,00, illustrato