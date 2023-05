‘PIOGGIA. Blackwater VI’, di Michael MCDowell

Il terrore esce dalla tomba, le forze infernali convergono in un’apoteosi dell’orrore. 1958. Gli anni passano, tra ricevimenti fastosi, unioni insolite e rivelazioni travolgenti, ma non portano quiete per i membri della famiglia Caskey. Dopo l’età dell’oro, ritornano giorni foschi. Qualcosa di terribile incombe su Perdido, i suoi abitanti e i suoi fiumi. Il tempo delle profezie è ormai giunto.

Michael MCDowell (1950-1999) è uno scrittore americano che ha pubblicato oltre trenta romanzi e scritto per la televisione e il cinema (Beetlejuice e Nightmare before Christimas).

PIOGGIA. Blackwater VI

Michael MCDowell

Neri Pozza

ISBN: ISBN: 979-12-55020-43-1

Pag. 256 - 9,90 €