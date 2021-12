Italia popolo di lettori: 'vola' il libro, vendite record nel 2021

Da gennaio a novembre 2021 è stato venduto il 25% di libri in più rispetto al 2020. Un dato che ha dell'incredibile, quello che emerge da una recente indagine dell'ufficio studi Aie su dati NielsenIQ. Mancano ancora pochi giorni alla fine dell'anno, quindi si può parlare solo di stime per l'intero anno, ma le cifre sono comunque in rialzo rispetto a 12 mesi, con una forbice compresa tra il 16,3 e il 12,6%.

Vendite da record

Le stime, basate sull'andamento fino ad oggi e sul confronto con 2019 e 2020, prevedono che l'anno si possa concludere con vendite a prezzo di copertina tra 1.656 e 1.710 milioni di euro, esclusi e-book e audiolibri. Nonostante il boom degli e-commerce, le librerie si confermano il primo canale per la vendita dei libri, in grado di accaparrarsi il 51,5% del mercato italiano; cresce invece la produzione di titoli "di carta" e continua a scendere quella degli e-book, incapaci di rimpiazzare il fascino e il profumo della carta stampata.

Un dato positivo riguarda le nuove uscite. Dopo il rallentamento inevitabile del 2020 a causa della pandemia, torna a salire il numero di novità pubblicate a stampa: sono 68.057, in crescita del 10%, rispetto al 2020 e in calo - comunque limitato - dell'1% rispetto al 2019. In flessione dell'11% rispetto al 2020 e del 2% rispetto al 2019 le novità pubblicate in e-book, solo 40.866. I dati dei primi undici mesi confermano che la crescita del mercato è omogenea su tutti i generi, con alcuni picchi come per i libri su giochi e tempo libero, con vendite aumentate del 235%, il fumetto che registra un boom del +188% e l'attualità politica al + 56%.

I libri più letti nel 2021

Il libro più venduto nei primi 11 mesi dell'anno è 'L'inverno dei Leoni' (Nord) di Stefania Auci, seguito da 'Cambiare l'acqua ai fiori' (E/O) di Valerie Perrin e 'La canzone di Achille' (Marsilio) di Madeline Miller. Completano la 'top ten': 'Il sistema' (Rizzoli) di Alessandro Sallusti e Luca Palamara, 'Tre' (E/O) di Valerie Perrin, 'La disciplina di Penelope' (Mondadori) di Gianrico Carofiglio, 'Le storie del quartiere' (Magazzini Salani) di Lyon, 'Finché il caffè è caldo' (Garzanti) di Toshikazu Kawaguchi, 'Vecchie conoscenze' (Sellerio) di Antonio Manzini e 'I Leoni di Sicilia' (Nord) di Stefania Auci.