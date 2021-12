Premio Campiello, Walter Veltroni confermato presidente della giuria dei letterati

La macchina del Campiello è già in moto per il 2022, che segnerà l'importante traguardo dei 60 anni di vita per il premio letterario promosso da Confindustria Veneto. È di oggi la riconferma di Walter Veltroni nelle vesti di presidente della giuria dei letterati e dell'ingresso tra i giurati di Pierluigi Battista, giornalista, scrittore, opinionista e conduttore televisivo italiano.

Campiello 2022: chi sono i giurati

La giuria, alla quale spetterà il compito di valutare i libri segnalati e selezionare la cinquina finalista, è composta da personaggi della cultura, dello spettacolo e dell'università: Federico Bertoni, docente di Critica letteraria e letterature comparate all’Università di Bologna; Daniela Brogi, docente di Letteratura Italiana contemporanea all’Università per Stranieri di Siena; Silvia Calandrelli, direttore di Rai Cultura; Edoardo Camurri, scrittore e autore televisivo e radiofonico; Chiara Fenoglio, docente di Letteratura Italiana all’Università di Torino; Daria Galateria, docente di Letteratura francese all’Università La Sapienza di Roma; Luigi Matt, docente di Storia della lingua italiana all’Università di Sassari; Lorenzo Tomasin, docente di Filologia Romanza all’Università di Losanna; Roberto Vecchioni, cantautore, scrittore, docente universitario ed Emanuele Zinato, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Padova.

Per il 2022, la guida del comitato di gestione, che si occupa dell'ideazione, delle gestione e della programmazione del Premio, sarà affidata a Mariacristina Gribaudi, presidente della fondazione Musei Civici di Venezia. Nel suo ruolo, sarà affiancata dagli imprenditori Eugenio Calearo Ciman (consigliere di amministrazione di Calearo Antenne Spa), Fabrizio Rossi (ad del Gruppo Irsap), Davide Piol (agente generale di Generali Italia Spa e titolare dell’agenzia di Belluno) e Stefania Zuccolotto (consigliere di amministrazione Bi.Car srl).

Confermati i componenti del comitato tecnico del Premio Campiello, l’organo che ha il compito di stabilire la piena corrispondenza delle opere ai requisiti del regolamento: ne fanno parte i professori Giorgio Pullini (presidente), Gilberto Pizzamiglio e Ricciarda Ricorda.