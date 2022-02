Premio Strega 2022: sale a 24 il numero di libri segnalati

Dodici segnalazioni la settimana scorsa, a cui se ne aggiunge un'altra dozzina, pubblicata oggi sul sito ufficiale del concorso. Salgono a 24 i libri finora proposti dagli Amici della domenica come candidati al Premio Strega 2022. Le nuove segnalazioni potranno essere inviate entro il primo marzo.

Strega: le nuove segnalazioni

Le nuove opere che ambiscono a ereditare lo scettro di Emanuele Trevi, vincitore lo scorso anno con il libro 'Due vite' sono:

"Nova" (Adelphi) di Fabio Bacà, presentato da Diego De Silva

"Perché non sanno" (Mondadori) di Dario Buzzolan, presentato da Paolo Mieli

"E poi saremo salvi" (Mondadori) di Alessandra Carati, presentato da Andrea Vitale

"Spatriati" (Einaudi) di Mario Desiati, presentato da Alessandro Piperno

"Giuditta e il monsù"(Baldini+Castoldi) di Costanza DiQuattro, presentato da Franco Di Mare

"Lingua madre" (Italo Svevo) di Maddalena Fingerle, presentato da Raffaele Manica

"Il nostro meglio"(La nave di Teseo) di Alessio Forgione, presentato da Wanda Marasco

"Atti di un mancato addio" (Hacca) di Giorgio Ghiotti, presentato da Sandra Petrignani

"Quando le belve arriveranno" (Wojtek) di Alfredo Palomba presentato da Riccardo Cavallero

"La foglia di fico. Storia di alberi, donne, uomini" (Einaudi) di Antonio Pascale, presentato Francesco Piccolo

"La parte di Malvasia" (La nave di Teseo) di Gilda Policastro, presentato da Romana Petri

"È tardi!" (Wojtek) di Eduardo Savarese, presentato da Elisabetta Rasy.

Le regole del Premio

Come disposto dal regolamento ufficiale, il premio è assegnato annualmente a un libro di narrativa scritto in lingua italiana e pubblicato in prima edizione tra il 1° marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso.

Ogni opera potrà ricevere una sola segnalazione, con il consenso dell'autore, che dovrà pervenire corredata da un breve giudizio critico. Alle proposte degli 'Amici' potranno aggiungersi altre opere individuate dal Comitato direttivo, che avrà il compito di selezionare i dodici titoli ammessi a concorrere in via definitiva.