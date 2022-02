Si scaldano i motori del Premio Strega: i primi 12 libri segnalati

Sono stati pubblicati sul sito del Premio Strega i primi dodici libri segnalati per l'edizione 2022 dagli 'Amici della Domenica', la storica giuria del più importante riconoscimento letterario in Italia. Ogni martedì saranno annunciati i nuovi titoli proposti, con il termine per la presentazione delle candidature fissato in martedì 1 marzo.

Strega: le prime dodici segnalazioni

Le prime opere che ambiscono a ereditare lo scettro di Emanuele Trevi, vincitore lo scorso anno con il libro 'Due vite' sono:

'Il cercatore di luce' di Carmine Abate (Mondadori), proposto da Alessandro Masi

'Randagi' di Marco Amerighi (Bollati Boringhieri), proposto da Silvia Ballestra

'La vita adulta' di Andrea Inglese (Ponte alle Grazie), proposto da Franco Buffoni

'Solo una canzone' di Roberto Livi (Marcos y Marcos), proposto da Filippo La Porta

'Nessuna parola dice di noi' di Gaia Manzini (Bompiani), proposto da Maria Ida Gaeta

'Il sangue della Montagna' di Massimo Maugeri (La nave di Teseo), proposto da Maria Rosa Cutrufelli

'Emersione' di Benedetta Palmieri (Nutrimenti), proposto da Alberto Rollo

'America non torna più' di Giulio Perrone (HarperCollins), proposto da Elisabetta Mondello

'Stradario aggiornato di tutti miei baci' di Daniela Ranieri (Ponte alle Grazie), proposto da Loredana Lipperini

'Gli invernali' di Luca Ricci (La nave di Teseo), proposto da Guido Davico Bonino

'La verità su tutto' di Vanni Santoni (Mondadori), proposto da Edoardo Nesi

'Poco a me stesso' di Alessandro Zaccuri (Marsilio), proposto da Helena Janeczek

Le regole del Premio

Come disposto dal regolamento ufficiale, il premio è assegnato annualmente a un libro di narrativa scritto in lingua italiana e pubblicato in prima edizione tra il 1° marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso.

Ogni opera potrà ricevere una sola segnalazione, con il consenso dell'autore, che dovrà pervenire corredata da un breve giudizio critico. Alle proposte degli 'Amici' potranno aggiungersi altre opere individuate dal Comitato direttivo, che avrà il compito di selezionare i dodici titoli ammessi a concorrere in via definitiva.