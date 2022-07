Premio Strega, vince Mario Desiati con 'Spatriati'

Mario Desiati vince il Premio Strega 2022 con il romanzo 'Spatriati', edito da Einaudi. Dato per favorito fin dall'inizio, lo scrittore pugliese ha ottenuto 166 voti. A seguire: Claudio Piersanti, 'Quel maledetto Vronskij' (Rizzoli) con 90 voti; Alessandra Carati, 'E poi saremo salvi' (Mondadori) con 83 voti; Veronica Raimo, 'Niente di vero' (Einaudi) con 62 voti; Marco Amerighi, 'Randagi' (Bollati Boringhieri) con 61 voti; Fabio Bacà, 'Nova' (Adelphi) con 51 voti; Veronica Galletta, 'Nina sull'argine' (minimum fax) con 24 voti.

Chi è Mario Desiati

Nato a Locorotondo, 45 anni fa, Mario Desiati è cresciuto a Martina Franca, dove è ambientato il romanzo. Il suo esordio risale al 2003 con il libro 'Neppure quando è notte'. Era già stato in corsa per il Premio Strega, nel 2011, con 'Ternitti'. Nelle prossime settimane sarà ospite in diverse località italiane per la promozione del libro. Queste le tappe: 8 luglio Lonato del Garda, Fondazione Ugo da Como; 12 luglio Roma, Letterature Festival, Stadio Palatino; 22 luglio Vieste, Festival Il libro possibile; 29 luglio Marciana Marina (Isola d'Elba); 7 agosto Lecce, Chiostro degli Agostiniani; 13 agosto Cortina, Una montagna di libri; 25-31 agosto Benevento Città Spettacolo.

'Spatriati', la trama

Il romanzo di Mario Desiati racconta la storia di due ragazzi, Claudia e Francesco. La loro amicizia nasce a scuola, a Martina Franca, che lasceranno per cercare fortuna altrove. Sono due 'spatriati', fuori dagli schemi, che fuggono dalla provincia. E' Claudia a partire per prima, facendo varie tappe, poi Francesco la raggiunge a Berlino. Prima di lasciare la Puglia il giovane protagonista si interroga, scava dentro di sé, resta fermo nel suo paese, infine lo abbandona per raggiungere la sua Claudia. 'Spatriati' è un romanzo che affronta i temi dell'appartenenza e dell'accettazione di sé, che parla di una generazione - quella dei quarantenni di oggi - che ha guardato lontano per trovarsi e ha avuto il coraggio di farlo.