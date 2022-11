‘Prima di Adamo’ di Jack London

Il protagonista di questo romanzo breve viaggia alla ricerca di un luogo sicuro per far prosperare la sua specie. Il lettore dovrà decidere se dar retta a quello che sembra un resoconto allucinato di un giovane uomo del primo Novecento o se davvero si tratti del resoconto fedele di un’esistenza precedente, vissuta decine di migliaia di anni fa, in pieno Pleistocene. In Prima di Adamo London ci mostra come la vittoria del male e dell’entropia, incarnati da Occhio Rosso, il personaggio simbolo della violenza cieca che tuttora caratterizza troppe espressioni del genere umano, si avvera quando ci allontaniamo dalla razionalità e dal pensiero collaborativo. Un monito valido ancora oggi.

‘Prima di Adamo’

Jack London

Il Margine

ISBN 9791259820358

Pag. 184 – 13,00€