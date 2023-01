‘Professioni sanitarie Kit di preparazione’, di AA.VV.

Il Kit comprende: il manuale, con la teoria essenziale per studiare e ripassare ogni argomento richiesto nel test e con accesso esclusivo a contenuti digitali; un eserciziario con centinaia di domande commentate fruibili anche dal simulatore online; le prove di verifica con dieci simulazioni di test composte da domande selezionate dai test degli ultimi anni e raccolte in un unico volume, fruibili anche dal simulatore online; una raccolta di migliaia di domande ufficiali suddivise per materia fruibili anche dal simulatore online. Consente l’accesso all’esclusiva piattaforma digitale MyDesk.

Professioni sanitarie Kit di preparazione

AAVV

Alpha Test

ISBN: 9788848325660

Pag. 2.192 – 116,90 €