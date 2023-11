‘A visible man’ di Edward Enninful

Quando Edward Enninful è diventato il primo editor in chief nero di British Vogue, erano in pochi nel mondo della moda a voler affrontare il modo in cui la rivista falliva nel rappresentare il mondo in cui viviamo. Ma Edward, un campione dell'inclusione per tutta la vita, ha rapidamente cambiato le cose. Grazie al suo estro e alla sua capacità di vedere le cose nel tempo, sulla copertina di Vogue sono comparse figure apparentemente minori – operatori del primo soccorso, ottuagenari – ma anche figure capaci, ciascuna a suo modo, di mutare le prospettive e ampliare il ventaglio delle possibilità concesse alla moda: attivisti per i diritti civili, stilisti e fotografi di colore... Così facendo, Edward Enninful si è imposto a livello mondiale come uno dei più importanti artefici del cambiamento.

A Visible Man ripercorre un viaggio sorprendente in una delle industrie più esclusive del mondo. Edward racconta del modo in cui, da rifugiato nero, gay e appartenente alla classe operaia, ha trovato nella moda non solo una casa, ma anche la libertà di condividere con la gente il mondo come lo vedeva lui. Scritto con stile, grazia e cuore, A Visible Man accende i riflettori sulla carriera di una delle più grandi menti creative del nostro tempo. È la storia di un visionario che ha cambiato non solo il settore della moda, ma anche il nostro modo di intendere la bellezza.

Edward Enninful è editor in chief di Vogue UK e direttore editoriale del brand Vogue a livello europeo, unica persona di colore a ricoprire questo ruolo nella storia della rivista. Da sempre sostenitore di voci diverse, nel 2008 ha realizzato per Vogue Italia, The Black Issue, edizione dedicata esclusivamente a modelle nere. Nel 2016 è stato nominato Ufficiale dell'Ordine dell'Impero britannico per i servizi resi all'industria della moda ed è uno degli ambasciatori globali del Prince's Trust, l'ente benefico fondato da re Carlo III per aiutare i giovani a rischio di esclusione. Nato in Ghana, attualmente risiede a Londra.

A Visible Man

Edward Enninful

Baldini + Castoldi

ISBN: 9791254940679

pag. 272 - 20,00 €